Infrastrutture: Rixi (Lega), su Gronda De Micheli spera? Il ministro è lei, subito la firma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi si definisce, in una nota, "basito e sconcertato dalle dichiarazioni del ministro De Micheli che in sei mesi alla guida del Mit è riuscita nell'impresa del blocco totale delle opere. Doveva sbloccare prima di Natale la Gronda e rilanciare il Terzo valico, ma non vediamo muoversi ancora una ruspa. Oggi leggiamo che 'spera che il cantiere della Gronda apra al più presto': ma lo sa di essere lei il ministro e che basterebbe una sua firma sul progetto esecutivo, già approvato in ogni sede - continua il parlamentare - perché il cantiere della Gronda venga finalmente aperto? La Gronda è un'opera attesa dal territorio e mi è stato confermato dall'ultimo incontro sul tema a cui ho partecipato a Genova Voltri, una settimana fa. Il Pd, evidentemente, è sempre più scollato dalla realtà e dalle reali richieste dei territori: ha tolto 500 milioni di euro a Genova per la mobilità urbana per darli a Bologna, amministrazione amica, per larealizzazione di un tram che i bolognesi non vogliono. Il ministro De Micheli - conclude Rixi - torni alla realtà e smetta di fare promesse".(Com)