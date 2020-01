Montenegro-Serbia: ufficio presidente Djukanovic, posizioni sono "molto lontane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni del presidente montenegrino Milo Djukanovic e del capo dello stato della Serbia Aleksandar Vucic sono attualmente "molto lontane" per quanto riguarda la nuova legge sulle libertà religiose di Podgorica. Lo si legge in un comunicato dell'ufficio di Djukanovic emanato dopo la cena di ieri a Gerusalemme a cui hanno partecipato entrambi. L'ufficio di Djukanovic ha a ogni modo evidenziato che "questo non vuol dire che non è necessario proseguire il dialogo su questo tema, ma anche su altre questioni importanti per i rapporti reciproci". La nuova legge montenegrina è stata pesantemente criticata da Belgrado a causa delle disposizioni che permettono di nazionalizzare alcuni luoghi di culto considerati patrimonio culturale nazionale. (segue) (Mop)