Montenegro-Serbia: ufficio presidente Djukanovic, posizioni sono "molto lontane" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacic ha invitato le autorità montenegrine a "risolvere il problema in modo pacifico e dialogando". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", la parte contestata della legge riguarda il passaggio di consegna dalla chiesa allo Stato per gli edifici di culto considerati parte dell'eredità culturale, se costruiti prima del 1918. La legge è stata approvata il 27 dicembre in una seduta parlamentare caratterizzata da scontri e lancio di un piccolo ordigno esplosivo da parte dei deputati del Fronte democratico, schieramento che rappresenta la comunità serba ortodossa, ancora in protesta. (segue) (Mop)