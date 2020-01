Immobiliare: Sironi (Borsa Italiana), ci sforzeremo per permettere a settore raccolta di capitali

- Intervenendo in apertura di Re Italy, la convention del real estate in corso a Milano, il presidente di Borsa Italiana, Andrea Sironi, ha annunciato l’impegno per favorire la capitalizzazione di mercato dell’immobiliare. “È un settore che incide per il 18 per cento sul Pil del nostro paese. Tre quarti degli investimenti di questo tipo viaggiano su fondi alternativi di tipo chiuso”, ha detto Sironi. “È un settore - ha ammesso - che è stato poco rappresentato fino a oggi in borsa, rappresenta l’1,5 per cento della capitalizzazione di mercato, ma noi ne riconosciamo l’importanza e stiamo facendo sforzi per consentire a questo settore di fare raccolta di capitali, sia sul mercato primario che, successivamente, con aumenti di capitale”. “Nel 2020 lanceremo nuovi strumenti efficaci per la raccolta di fondi sul mercato immobiliare. Vogliamo impegnarci per sostenere gli operatori del settore a beneficio dell’intero paese”, ha concluso Sironi. (Rem)