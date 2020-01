Israele: oggi a Gerusalemme quinto forum mondiale sull'Olocausto

- Sono circa 40 i capi di Stato e di governo che oggi in Israele parteciperanno al Quinto forum mondiale dell’Olocausto dal titolo "Ricordare l'olocausto: combattere l'antisemitismo", organizzato in occasione del 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, avvenuta il 27 gennaio 1945. Il forum è organizzato dalla World Holocaust Forum Foundation, in cooperazione con il museo memoriale Yad Vashem sotto gli auspici della presidenza del capo dello Stato israeliano, Reuven Rivlin. All’evento parteciperà, tra gli altri, il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Saranno presenti anche Gerusalemme anche il presidente russo, Vladimir Putin, il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, una delegazione del partito democratico Usa guidata da Nancy Pelosi, il capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, il primo ministro Benjamin Netanyahu incontrerà Pence, Macron, Pelosi e Putin e con quest’ultimo discuterà della richiesta di grazia per l’israeliana Naama Issachar, detenuta in Russia con accuse sul possesso di droga. (Res)