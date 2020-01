Ue: commissario Gentiloni a "Famiglia Cristiana", per la pace l'Europa diventi una "superpotenza tranquilla"

- Si toglie qualche sassolino dalla scarpa Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia. Ex premier, ex ministro degli Esteri, ottimo conoscitore degli scenari libici, ricorda a "Famiglia Cristiana" che "nei 14 mesi del Governo Lega-5 Stelle l'Italia ha un po' lasciato andare il dossier Libia sia sul piano della cooperazione economica che su quello dell'impegno umanitario relativo ai campi e ai rifugiati". Dunque, checché ne dica l'ex ministro leghista Salvini, proprio nel periodo in cui lui era al comando "la mancanza di iniziativa italiana, il passo indietro degli Stati Uniti e un certo nostro isolamento in Europa hanno portato, purtroppo, a un ridimensionamento clamoroso della nostra influenza in Libia. Nel 2015 l'Italia aveva contribuito in modo determinante, insieme agli Stati Uniti, alla cornice diplomatica esterna dell'accordo intralibico di Skhirat. Adesso paghiamo le conseguenze di questo disimpegno. Ed è motivo di grande rammarico". "Credo - spiega il commissario - che l'obiettivo non possa limitarsi, come sento dire, al cessate il fuoco o a forze di interposizione tra contendenti. Il problema, in Libia, è di ritrovare una strada che eviti la separazione del Paese. L'Italia, più di altri, non può e non deve rassegnarsi all'idea di avere due Libie, una sotto l'influenza turca e l'altra sotto l'influenza egiziana o russa. Il punto non è dunque tenere a distanza — perché non si combattano — queste due realtà, ma trovare una chiave per impedire la separazione. Chiave che, a mio avviso, non può basarsi solo su intese tra due persone — Haftar e Sarraj — che, comunque, esprimono soltanto una parte della complessità della situazione libica. Sarraj resta la guida di un Governo riconosciuto dall'Onu". (segue) (Res)