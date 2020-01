Ue: commissario Gentiloni a "Famiglia Cristiana", per la pace l'Europa diventi una "superpotenza tranquilla" (2)

- "Di Haftar - continua - è doveroso tenere conto. Ma andrebbe ripresa una strada che cerchi di ricostruire un'unità tra le diverse tribù e milizie libiche e che faccia di queste diverse componenti i protagonisti di un nuovo progetto unitario. Se si pensa, invece, che una ricetta unitaria si possa trovare con accordi per procura tra medie o grandi potenze esterne l'unico risultato sarà quello di consolidare la divisione di quel Paese. Ma una Libia divisa rischia di destabilizzare alcuni Stati vicini e, certamente, non è fattore di sicurezza per l'Italia. Se oggi si pensa di sostituire un processo interlibico con una mediazione tra potenze esterne io penso che si fanno solo danni ai libici e alla sicurezza del Mediterraneo". Gentiloni osserva inoltre che "le conseguenze dell'operazione militare statunitense le vedremo nel tempo. Vedremo se si rafforzeranno o si indeboliranno le spinte più estremiste e pericolose del regime iraniano. È presto per dirlo e, purtroppo, è anche presto per dire che i rischi di escalation e destabilizzazione sono stati evitati, specie in Iraq e in Libano. Credo che si debba guardare con grande attenzione alla questione dell'accordo nucleare. Le difficoltà nascono due anni fa quando gli Stati Uniti si ritirano. E adesso, dopo le ultime bellicose dichiarazioni di Teheran, è sempre più difficile tenere in vita l'accordo anche per chi, come l'Europa, ci aveva messo tutta la sua buona volontà. Condivido, però, gli sforzi dell'Unione e dei Paesi europei direttamente firmatari di non arrendersi troppo presto all'idea che quell'accordo — che comunque ha fatto sì che l'Iran in questi anni non sia diventato una potenza nucleare — diventi carta straccia". L'Europa deve contare di più negli scenari internazionali. (segue) (Res)