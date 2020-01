Ue: commissario Gentiloni a "Famiglia Cristiana", per la pace l'Europa diventi una "superpotenza tranquilla" (3)

- "La presidente Ursula von der Leyen ha parlato di una Commissione geopolitica. Questa ambizione, in questo mese di gennaio, è stata messa duramente alla prova, ma la sua importanza, ai miei occhi, è più che mai confermata: il mondo ha bisogno di quella che qualcuno ha definito 'una superpotenza tranquilla'. Che significa avere l'influenza di un grande attore geopolitico che si batte contro i nazionalismi e per il dialogo multilaterale. Noi abbiamo relazioni commerciali enormi con i Paesi del Mediterraneo, dell'Africa, del Medio Oriente, ma la nostra influenza politica non è all'altezza di queste relazioni". "Dobbiamo - aggiunge - farla crescere integrando gradualmente gli strumenti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo far convergere le nostre forze di politica estera, quelle di difesa comune più avanzate — e su questo punto è stato un errore micidiale smantellare la missione Sophia nel Mediterraneo —, le nostre relazioni commerciali e il peso internazionale dell'euro. Solo questo può rendere questa ambizione geopolitica più concreta e realizzabile". L'Europa, recentemente, ha approvato il Green deal. "Significa candidarsi alla leadership in una delle sfide cruciali del nostro tempo. Nel mondo di oggi chi, se non l'Unione, può guidare la transizione ambientale? L'obiettivo è ambizioso perché si parla di neutralità di emissioni al 2050. Per arrivarci le trasformazioni necessarie sono così grandi che, a me, fanno pensare a quelle che le nostre economie vissero nei decenni dell'immediato dopoguerra. Una trasformazione di comportamenti e stili di vita che non va vista come una iattura. Si agisce per ragioni ideali — salvare il Pianeta per rispondere all'appello degli scienziati o all'enciclica Laudato si' —, ma anche per opportunità economica e di lavoro. Opportunità di cui può giovarsi molto un Paese come l'Italia, che ha delle condizioni più favorevoli rispetto ad altri per questa trasformazione. Siamo uno dei cinque Paesi europei a più bassa intensità di emissioni di Co2". Si risolverà anche la questione dell'ex Ilva. (segue) (Res)