Ue: commissario Gentiloni a "Famiglia Cristiana", per la pace l'Europa diventi una "superpotenza tranquilla" (4)

- "Cambieremo il modo di riscaldare le nostre case, di spostarci in città, di mangiare. Dentro questo grande percorso c"e anche la necessità di risolvere crisi industriali locali e certamente una di queste, in Italia, è quella dell'Ilva. I fondi per queste crisi, sia diretti che messi in moto dagli stanziamenti europei, arrivano a cento miliardi. Possono essere usati innanzitutto per i distretti carboniferi, ma anche per l'industria ad alta intensità di emissioni come nel caso dell'Ilva. Inoltre, l'Unione ha presentato un piano di mille miliardi di investimenti pubblici e privati, metterà dei limiti alle emissioni e ci sarà la revisione del sistema di tassazione legato all'energia e all'ambiente, oltre che delle regole sugli aiuti di Stato legati alla transizione ambientale". In merito alla guerra dei dazi, "in questo momento c'è un clima di incertezza che l'intesa tra Stati Uniti e Cina non credo abbia cancellato. L'incertezza deriva dal fatto che, a livello globale, sembrano prevalere logiche unilaterali che stanno mettendo in crisi non solo l'accordo iraniano sul nucleare, ma anche l'organizzazione mondiale del commercio. Ma di una cosa noi siamo certi: che l'Unione è una superpotenza commerciale e siamo determinati a lavorare per costruire accordi". Il commissario si sofferma poi sul rischio di una manovra bis per l'Italia. (segue) (Res)