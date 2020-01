Ue: commissario Gentiloni a "Famiglia Cristiana", per la pace l'Europa diventi una "superpotenza tranquilla" (5)

- "La nostra analisi dei bilanci dei Paesi, quest'anno, ha messo in evidenza nove Paesi che rischiano una deviazione significativa dalle regole europee. Tre di questi (Italia, Belgio e Francia) rischiano soprattutto per il debito elevato. Per nessuno dei nove, per quest'anno, sono state richieste manovre correttive. È chiaro, però, che il debito va tenuto sotto controllo. Bruxelles non chiede di abbatterlo a colpi di piccone, ma chiede, come peraltro in parte è avvenuto alcuni anni fa, di far intravedere una linea di una sua riduzione, invece che di un suo aumento". Per quanto riguarda infine le regole del patto di stabilità, "il mese prossimo presenterò una comunicazione per lanciarne la revisione. Se ne discuterà per alcuni mesi e, alla fine di questa consultazione pubblica, ne trarremo le conseguenze. Quelle regole sono nate in un momento di crisi economica e addirittura di rischio per la stabilità finanziaria dei nostri Paesi e della moneta unica. Dieci anni dopo ci troviamo in un contesto diverso. Gli alti debiti vanno sempre tenuti sotto controllo e fatti diminuire, ma abbiamo bisogno di regole che incoraggino crescita, investimenti, politiche espansive. Mi auguro di trovare le condizioni perché si vada in questa direzione", ha concluso Gentiloni. (Res)