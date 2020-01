Economia: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", né con Greta né con Trump, gli estremi non portano soluzioni

- Dà torto a Greta, ma non dà ragione a Donald Trump. Il presidente della principale compagnia petrolifera italiana sta partecipando a numerosi panel al World Economic Forum e ha seguito con attenzione il duello mediatico andato in scena a Davos tra il presidente americano e la giovane attivista svedese. "Da nessuno dei due prendo la soluzione - afferma Emma Marcegaglia in una intervista a "Il Sole 24 Ore" - . Di Trump apprezzo l'ottimismo e il focus sulle tecnologie e il libero mercato, non quella che appare come una evidente sottovalutazione del problema del Climate Change. Di Greta accolgo la sensibilizzazione sul problema del cambiamento climatico, non le proposte del tutto irrealistiche con richiami apocalittici: la voce dei giovani va ascoltata con attenzione e rispetto, ma non ci sono ricette che possano risolvere dall'oggi al domani il problema della transizione energetica in un mondo che ancora si basa per l'80 per cento sulle fonti fossili e in cui la domanda di energia è proiettata in aumento del 25 per cento al 2030, quando la popolazione mondiale sarà aumentata di un miliardo". Non si risolve nulla, continua, dando addosso alle compagnie dell'Oil & Gas con l'invocare il totale e immediato stop agli investimenti nei combustibili fossili. "Serve un approccio pragmatico per accelerare una transizione che è necessaria ma anche difficilissima". Non è vera, dice, la sconsolata affermazione di Greta secondo cui 'nessuno fa niente', basata semplicisticamente sulla considerazione che le emissioni nocive nell'atmosfera non stanno ancora diminuendo. "In questa edizione del Forum, focalizzata sulla sostenibilità, emerge con chiarezza che dal settore privato si sta lavorando molto e si stanno facendo passi avanti anche inediti. Dal punto di vista politico, sul piano delle intese internazionali, al contrario mi pare che sia preoccupante la situazione di stallo: nell'ultima Conferenza mondiale sul clima non c'era neanche una idea precisa su cosa negoziare. Servono invece un coordinamento e una cooperazione tra settore finanziario, mondo produttivo e governi, a partire dalla promozione di uno sviluppo più accelerato di nuove tecnologie, il che richiede enormi investimenti".(Res)