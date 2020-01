Davos: Conte non partecipa al Forum economico mondiale

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non parteciperà oggi al Forum economico mondiale di Davos a causa degli impegni previsti a Roma. Lo confermano fonti di palazzo Chigi. Il premier, a quanto si apprende, è a lavoro per preparare il Consiglio dei ministri, in programma questa sera alle 21, e ha in programma alcune riunioni su dossier urgenti.(Rin)