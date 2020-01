Ambiente: Costa ad "Avvenire", ora deve partire la transizione all'energia verde

- Al presidente Trump, che accusa gli ambientalisti di essere profeti di sciagura, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa risponde dalle pagine di "Avvenire" di "sentirsi un profeta di futuro". "Abbiamo fatto una valutazione, e in questo l'Italia ha un posizione di leadership internazionale, che per ogni posto di lavoro perso nel carbon fossile le energie ecocompatibili, con gli stessi soldi, ne producono tra 3 e 5. Ci sarà un periodo di transizione, gestiamola, ma il futuro è là - spiega -. Oggi tutti si stanno rendendo conto che i temi dell'ambiente non solo contrastano i cambiamenti climatici ma portano anche lavoro e benessere economico. Solo Trump e alcuni a lui vicini non se ne sono accorti. Ma con gli Usa, su loro richiesta, stiamo collaborando sul tema della lotta allo spreco alimentare. Mai chiudere le porte". E la collaborazione è il tema centrale del lungo colloquio con l'ex generale dei carabinieri forestali. Per risolvere le crisi dei rifiuti a Roma e in Campania ("Servono gli impianti"), per trovare "soluzioni strutturali" per l'inquinamento atmosferico. Ma anche sul delicato momento del M5s. "Ho grande stima di Luigi Di Maio, ha avuto coraggio, ci ha messo la faccia, adesso è il momento, se uno ama il Movimento, di volare tutti insieme. Non è questione di cambiare le persone ma atteggiamento, non di Giggino ma del Movimento, non più antisistema ma per costruire un nuovo sistema, non più contro ma per. Da bambino ogni volta che avevo la febbre mia madre mi diceva che diventavo più alto, "la febbre di crescenza". Questo è il momento di oggi. Si deve crescere ma mettendo al centro le cose da fare, una visione inclusiva". Un ragionamento molto pragmatico. "I numeri non permettono di governare da soli e per certi versi è meglio, il confronto è sintomatico di grande democrazia, io temo quando un sistema decide da solo. Ma in questa vicenda l'elemento più importante è capire che governare a volte significa dover mediare che non è un compromesso, è un livello nobile", conclude.(Res)