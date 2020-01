Coronavirus: nessuno dei 202 passeggeri del volo da Wuhan atterrato a Fiumicino aveva sintomi

- Nessuno dei 202 passeggeri del volo della China Southern Airlines Cz 645 proveniente dalla città cinese di Wuhan, dove sarebbe stato individuato il primo caso di coronavirus, aveva sintomi dell'influenza che sta allarmando la Cina e il resto del mondo. Come disposto dal ministero della Salute, i passeggeri si sono sottoposti a controlli dei medici che hanno accertato che nessuno aveva sintomi del virus. In Italia è attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus (2019-nCoV). La situazione è monitorata dal ministero della Salute che è in contatto continuo con le autorità sanitarie internazionali. "Al momento Who/Oms ed Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ritengono la probabilità di introduzione del virus nell'Unione europea moderata". È quanto si legge in una nota del ministero della Salute. Il ministero ha predisposto l'attivazione di un canale sanitario con controllo della temperatura attraverso scanner. È prevista anche la compilazione di una scheda che indichi destinazione e percorso dei passeggeri, una volta sbarcati. Sono previsti, infine, aggiornamenti costanti sulla sezione del portale www.salute.gov.it dedicata al coronavirus 2019-nCoV". (Res)