Serbia-Israele: presidente Vucic a cena ufficiale Quinto forum Olocausto

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha preso parte ieri alla cena dei leader mondiali giunti in Israele per presenziare al Quinto forum sull'Olocausto. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Vucic ha avuto degli incontri a margine con alcuni dei leader presenti alla cerimonia, fra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Sono circa 40 i capi di Stato e di governo giunti in Israele per il Quinto forum mondiale dell'Olocausto dal titolo "Ricordare l'olocausto: combattere l'antisemitismo", organizzato in occasione del 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, avvenuta il 27 gennaio 1945. Il forum si tiene oggi ed è organizzato dalla World Holocaust Forum Foundation, in cooperazione con il museo memoriale Yad Vashem sotto gli auspici della presidenza del capo dello Stato israeliano, Reuven Rivlin. All'evento partecipa anche il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella. (Seb)