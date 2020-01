Roma: Raggi, riqualificato giardino di piazza Gaspare Ambrosini

- "Una bella notizia per gli abitanti del quartiere Torraccia, nel quadrante Est di Roma. Il giardino di piazza Gaspare Ambrosini è stato riqualificato completamente e torna alla sua bellezza originaria". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Un intervento portato a termine dall’Ufficio coordinamento per il decoro urbano con una risistemazione e lavaggio dei rivestimenti in travertino che decorano i muretti, una pulizia approfondita delle caditoie e la rimozione dei porta cestini danneggiati - aggiunge Raggi -. Sono stati sistemati i cigli delle aiuole e dei marciapiedi. E’ stata inoltre ripulita e rimessa in funzione la fontana della piazza e, grazie all’intervento di una restauratrice, è stato possibile riqualificare un mosaico. Quello eseguito a piazza Ambrosini è uno dei tanti interventi che stiamo portando avanti - conclude il sindaco - per riqualificare e rendere più accoglienti i quartieri della città". (Rer)