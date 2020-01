M5s: D'Incà, Di Maio lasciato solo in tante scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ospite di "Radio Anch'io" su Rai Radio1, è intervenuto sulle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento cinque stelle affermando che "gli Stati generali di marzo del M5s saranno il momento del confronto interno dove poter esprimere le proprie idee e dove potersi confrontare cercando anche una strutturazione diversa. I grandi impegni di questo periodo credo abbiano lasciato solo Di Maio in tante scelte. Credo che il modo migliore per poter fare il bene del Movimento e del Paese sia il continuo confronto - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - e questo si fa con degli organi collegiali, e credo ci sia tutto il tempo per poterli costruire nei prossimi mesi".(Rin)