Droga: maxi operazione nella Piana di Gioia Tauro (Rc), 15 arresti

- Alle prime ore di oggi, nelle province di Reggio Calabria ed in altre del territorio nazionale, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Palmi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 16 persone (di cui 15 in carcere ed 1 all’obbligo di presentazione alla p.g.) ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di coltivazione, detenzione, vendita, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo e ricettazione. L’odierna operazione, denominata "Piana stupefacente", è giunta all’esito di due articolate attività d’indagine condotte dalle compagnie carabinieri di Gioia Tauro e Taurianova, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, nel periodo compreso tra novembre 2016 e il dicembre 2017. Nel corso delle indagini, infatti, i carabinieri hanno rinenuto tra Gioia Tauro e Taurianova, 3 vastissime piantagioni di canapa, rispettivamente composte da 13.000, 12.000 e 9.030 arbusti di altezza compresa tra 1 e 3 mt e di diversa tipologia, sequestrando contestualmente oltre 300 kg di sostanza stupefacente già lavorata, confezionata e pronta per essere immessa nel mercato illegale. Le attività investigative hanno permesso di far luce sull’esistenza di un gruppo criminale, composto prevalentemente da soggetti operanti nella Piana di Gioia Tauro ma con proiezioni anche in altre province d’ Italia, i quali, utilizzando appezzamenti di terra ubicati nelle aree rurali insistenti tra i Comuni di Gioia Tauro (Rc) e Taurianova (Rc), sarebbero stati dediti alla coltivazione, lavorazione e spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. (segue) (Ren)