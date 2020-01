Droga: maxi operazione nella Piana di Gioia Tauro (Rc), 15 arresti (2)

- Alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti sarebbero avvenuti anche in altre note località turistiche, come Cortina d’Ampezzo, comune presso cui uno degli odierni arrestati, impiegato come cuoco in un hotel della zona, avrebbe avviato un’intensa attività di rivendita al dettaglio della droga prodotta e importata dalla Provincia di Reggio Calabria. In particolare, le indagini avrebbero consentito, da un lato, di individuare un gruppo di soggetti, con ruoli direttivi e organizzativi, deputati alla scelta dei terreni ove realizzare le piantagioni, all’acquisto dei materiali per la lavorazione della droga e alla produzione all’ingrosso della sostanza stupefacente, e, dall’altro, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sodali che, con funzioni meramente esecutive e materiali, sarebbero stati incaricati di coltivare la sostanza stupefacente, di curare le fasi di semina, coltura e raccolta della canapa indica, e di svolgere attività di intermediazione tra produttori e acquirenti. Alcuni degli indagati sono risultati legati tra di loro da strettissimi legami di parentela a conferma dell’esistenza di una struttura fondata su vincoli di sangue e di una gestione delle singole attività illecite a vocazione principalmente familiare. Al contempo sarebbe stato accertato come alcuni soggetti del gruppo criminale potessero disporre di armi comuni da sparo e da guerra di provenienza illecita e clandestine; emblematico, al riguardo, il rinvenimento e il sequestro, il 26 maggio 2017, di una mitragliatrice da guerra Sten mod. MK2 cal. 9, priva di matricola e completa di 4 caricatori e 45 cartucce del medesimo calibro, per la cui detenzione era stato arrestato, in flagranza di reato, Germanò Giuseppe, taurianovese di anni 38, anch’egli odierno destinatario della custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione odierna è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, col supporto del dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, del nucleo cinofili, dell’8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia e dei comandi Arma competenti per il territorio. (Ren)