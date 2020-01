Libano-Usa: Pompeo, capacità di attuare le riforme sarà il test del governo Diab

- La capacità di rispondere alle richieste del popolo libanese di attuare le riforme e combattere la corruzione sarà la prova che il nuovo governo guidato da Hassan Diab dovrà affrontare. E’ quanto dichiarato dal segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, a proposito della formazione del nuovo esecutivo in Libano. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. “Soltanto un governo capace e impegnato nell’intraprendere riforme concrete ripristinerà la fiducia degli investitori e sbloccherà i piani di assistenza internazionale destinati al Libano”, ha aggiunto. Secondo il capo della diplomazia statunitense, “le protese unificate, non settarie e in gran parte pacifiche degli ultimi tre mesi riflettono le aspirazioni del popolo libanese nei confronti dei leader politici per mettere da parte gli interessi di parte e agire nell’interesse nazionale”. Pertanto, gli Stati Uniti “esortano il governo, l’esercito e i servizi di sicurezza a garantire la sicurezza dei cittadini mentre manifestano in modo pacifico. La violenza e le azioni provocatorie non hanno spazio nel dialogo civile”. (Res)