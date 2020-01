Russia: Rospotrebnadzor, pazienti arrivati nel paese dalla Cina non hanno coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due pazienti, un russo e un cinese, arrivati ieri a San Pietroburgo dalla Cina lamentando febbre e problemi respiratori non sono affetti dal nuovo ceppo di coronavirus che si sta diffondendo nel paese asiatico. Lo si apprende dagli esami effettuati dopo il loro ricovero in ospedale, riferiti all’agenzia di stampa “Sputnik” da un rappresentante dell’Autorità della Federazione Russa per la tutela dei consumatori (Rospotrebnadzor). “Per entrambi è stata confermata la diagnosi di infezione virale respiratoria acuta, ma sicuramente non siamo di fronte ad un caso di coronavirus”, ha detto la fonte, confermando che “i pazienti sono stabili e in cura”. Stando alle informazioni diffuse, sono ancora in corso ulteriori esami. (Rum)