Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- COMUNE- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene al convegno "2020: opportunità e prospettive per il turismo Italia-Cina"Aeroporto Leonardo da Vinci - Terminal 3 (ore 11)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla Conferenza stampa di Memoria Genera Futuro, le iniziative promosse da Roma Capitale per la Giornata della Memoria.Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5 (ore 12.30)- L'assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì interviene alla Conferenza stampa di Memoria Genera Futuro, le iniziative promosse da Roma Capitale per la Giornata della Memoria.Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5 (ore 12.30)- L'assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì partecipa all'inaugurazione del nuovo Corridoio umanitario per migranti e 'Dublinati' dell'Esercito della Salvezza nel quartiere San Lorenzo.Via degli Apuli 41 (ore 17)REGIONE-L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli partecipa al Talk “[R3] Circle L’economia circolare alla conquista della moda”, organizzato nel quadro della Roma Fashion Week.Ex Caserma Guido Reni, Via Guido Reni 7, Roma (ore 10.30) (segue) (Rer)