Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE-La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta una speciale pubblicazione d’artista: il volume “libro sogni”, edito da Skira, è un lavoro inedito sul mondo e la poetica dell’artista visiva e performer Reverie.Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Sala delle Colonne (ore 18)- L’Esercito della Salvezza inaugura un nuovo Corridoio umanitario per migranti e 'Dublinati' nel quartiere San Lorenzo della Capitale.Via degli Apuli 41 - Roma (ore 17)- In occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Roma-Ostia Lido organizza una iniziativa assieme al Liceo Anco Marzio.Punto Luce delle Arti in via Marino Fasan (ore 11.15)- Secondo appuntamento dell'iniziativa "A scuola con la terza età", grazie alla quale 15 ragazzi che frequentano il primo Liceo Scientifico dell'Highlands Institute incontreranno per un'intera mattinata i nonni e le nonne ospiti del centro.Casa di Riposo del Divino Amore per Anziani. (ore 9.30)- Conferenza stampa di "Memoria genera futuro” .Sono previsti gli interventi di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Veronica Mammì, assessore alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale, Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro di Roma Capitale, Paolo Fallai, Presidente dell'Istituzione Biblioteche di Roma. Saranno presentate le iniziative promosse da Roma Capitale per la Giornata della Memoria.Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5 (ore 12.30) (Rer)