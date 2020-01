Libano: nominata la prima donna ministro della Difesa del mondo arabo

- Il Libano stabilisce un nuovo primato nel mondo arabo. Dopo che la libanese Raya Al Hassan è stata la prima donna a ricoprire la carica di ministro dell’Interno nel governo precedente, Zeina Akkar Adra è diventata la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Difesa. Ieri mattina, infatti, i libanesi si sono svegliati con la notizia della formazione del nuovo governo guidato da Hassan Diab, a oltre tre mesi dalle dimissioni dell’ex premier Saad Hariri a seguito dello scoppio delle proteste popolari il 17 ottobre. Per una donna assumere la posizione di ministro della Difesa in un paese arabo in generale è molto difficile, ma in Libano non è stato escluso in linea di principio, in particolare dopo che un’altra, Raya Al Hassan, ha assunto la posizione di ministro dell’Interno. La scelta di Adra, tuttavia, ha scatenato controversie all'interno del Libano. Ci sono poche informazioni disponibili sul nuovo ministro della Difesa: libanese di famiglia cristiano-ortodossa, ha conseguito una laurea in scienze sociali, marketing e management presso l'Università libanese americana; è sposata con un famoso uomo d'affari libanese, Jawad Adra, direttore generale della International Information Company, una delle aziende leader specializzata in sondaggi di opinione in Libano. (Res)