Mauritania: Abdel Aziz Ould Dahi nuovo ministro dell'Economia e dell'Industria

- La presidenza della Repubblica mauritana ha pubblicato martedì un decreto che nomina Abdel Aziz Ould Dahi alla carica di ministro dell'Economia e dell'industria. Ould Dahi aveva completato il suo mandato all'inizio di gennaio come capo della Banca centrale della Mauritania. Abdel Aziz Ould Dahi, nato il 12 giugno 1966 a Louga (Senegal), ha studiato in diversi paesi come Senegal, Svizzera e Francia. Ha conseguito il diploma di maturità e una laurea in matematica in Mauritania, ottenendo anche un master in management presso l'Università di Nouakchott. (Res)