Imprese: Cina, produttore batterie al litio Catl prevede crescita fino al 45 per cento nel 2019 (3)

- Le statistiche mostrano che nel 2019 la capacità installata delle batterie agli ioni di litio in Cina è stata di circa 62,2 gigawatt/ora, con un aumento su base annua del 9,2 per cento. Circa il 51 percento delle batterie sono prodotte da Catl. Nell'ultimo anno, l'azienda ha realizzato una serie di importanti innovazioni tecnologiche tra cui la tecnologia di auto riscaldamento che consente alle batterie di riscaldarsi da 20 gradi Celsius sotto lo zero a 10 gradi Celsius in 15 minuti. Con sede a Ningde, nella provincia orientale del Fujian, Catl ha siglato contratti di fornitura con una serie di case automobilistiche globali tra cui Bmw, Volkswagen, Daimler e Honda. (Cip)