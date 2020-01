Armenia-Cipro: telefonata tra ministri Esteri, focus su cooperazione e stabilità regionale

- Il ministro degli Esteri armeno, Zohrab Mnatsakanyan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo cipriota, Nicos Christodoulides, per discutere il futuro dei rapporti e della cooperazione bilaterale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress” citando fonti interne al ministero degli Esteri, aggiungendo che le due parti hanno anche discusso una serie di questioni di rilievo nel quadro del dialogo trilaterale tra Armenia, Cipro e Grecia e i preparativi per il prossimo summit tra i tre paesi ad Erevan. Stando alle informazioni diffuse, Mnatsakanyan ha ribadito il sostegno dell’Armenia alle autorità cipriote nel quadro delle tensioni che stanno interessando la regione del Mediterraneo orientale, sottolineando la necessità di una rafforzata cooperazione sul piano internazionale per mantenerne la stabilità e la sicurezza. (Res)