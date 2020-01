Vietnam: Mitsubishi, Nomura e Vingroup collaboreranno a progetto smart city

- Le compagnie giapponesi Mitsubishi Corp e Nomura Real Estate Development uniranno le forze al più grande conglomerato vietnamita, Vingroup, nell’ambito di un progetto per la realizzazione di una smart city alle porte di Ho Chi Minh City, principale hub commerciale del Vietnam. Le aziende giapponesi investiranno nel progetto circa 100 miliardi di yen (908 milioni di dollari). L’accordo giunge in un contesto di progressiva stretta del credito bancario vietnamita sul settore immobiliare, e di difficoltà finanziarie da parte di Vingroup, che sta approntando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in baht thailandesi. I media vietnamiti hanno riferito che nel 2019 l’esposizione finanziaria delle banche vietnamite al settore immobiliare è aumentata dell’8,8 per cento, una percentuale inferiore alla crescita del credito nel suo complesso (più 13,7 per cento). Il progetto di sviluppo urbano guidato da Vin Homes – una delle divisioni di Vingroup – prevede la costruzione di 21 torri alla periferia di Ho Chi Minh City entro il 2022, per un totale di circa 10mila nuove unità abitative. Il progetto è il più grande nel suo genere intrapreso da Mitsubishi all’estero. (segue) (Fim)