Cina: Capodanno lunare, previsti 1,87 milioni di viaggi giornalieri in entrata e uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imminente Festival di Primavera vedrà una media giornaliera di 1,87 milioni di viaggi effettuati dai passeggeri attraverso le stazioni di ispezione delle frontiere di entrata e uscita della Cina, secondo quanto riferito ieri dall'Amministrazione nazionale per l'immigrazione cinese (Nia). Il totale sarà del due per cento superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha riferito l'amministrazione. Il flusso turistico giornaliero medio nei principali aeroporti delle città di Pechino, Shanghai, Canton (Guangzhou) e Chengdu dovrebbe raggiungere rispettivamente 77 mila, 116 mila, 56 mila e 22 mila unità. La Nia prevede che il porto di Gongbei, che collega la Cina continentale e Macao, vedrà un notevole aumento dei flussi di viaggiatori con una media di 409 mila viaggi in entrata e in uscita ogni giorno, in crescita del 14 per cento rispetto allo scorso anno. Il flusso turistico nei porti che collegano la Cina e Hong Kong diminuirà leggermente. L'autorità ha chiesto alle agenzie di ispezione di frontiera a livello nazionale di divulgare le informazioni sui flussi di passeggeri in modo tempestivo e garantire sicurezza e ordine. (segue) (Cip)