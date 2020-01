Myanmar: rohingya, atteso per oggi pronunciamento Corte internazionale di giustizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale indagine, assieme a poche altre avviate dalla giustizia militare birmana, costituiscono secondo Suu Kyi la prova che lo Stato birmano non ha mai pensato di intraprendere un genocidio contro i musulmani rohingya. La stampa internazionale aveva riferito lo scorso febbraio che centinaia di cadaveri parzialmente sciolti con l’acido erano stati rinvenuti in cinque fosse comuni nei pressi del villaggio di Gu Dar Pyin, nella municipalità di Buthidaung. Il governo birmano aveva smentito l’indiscrezione, sostenendo che una indagine interna non aveva rinvenuto alcuna prova delle uccisioni e delle fosse comuni.L’indagine, guidata dal maggiore generale Myat Kyaw, aveva però riscontrato frangenti di mancata ottemperanza alle norme d’ingaggio e agli ordini, come successivamente dichiarato dal portavoce delle Forze armate, generale di brigata Zaw Min Tun. Mohammed Mohibullah, presidente della Società Arakan rohingya per la pace e i diritti umani – una delle associazioni che rappresentano i musulmani di Rakhine – ha respinto con sdegno la difesa di Suu Kyi, affermando che il mondo giudicherà la linea di Naypyidaw “sulla base di prove concrete”. (segue) (Inn)