Myanmar: rohingya, atteso per oggi pronunciamento Corte internazionale di giustizia (7)

- “Un ladro non ammette mai di essere un ladro, ma la giustizia può essere garantita grazie alle prove”, ha dichiarato Mohibullah. Il presidente del collegio di 17 giudici della Corte internazionale di giustizia chiamato ad esprimersi sul caso, Abdulqawi Yusuf, ha dichiarato che un primo pronunciamento giungerà “il prima possibile”, ma non a fornito alcuna data precisa. La legge sulla cittadinanza in vigore a Myanmar dal 1982 di fatto esclude i rohingya dalla definizione legale di gruppo etnico “nazionale”, negando così ai membri di quella comunità musulmana il diritto alla cittadinanza.Il sentimento diffuso tra l’opinione pubblica birmana è di aperta ostilità nei confronti dei musulmani rohingya, ritenuti “immigrati illegali” dal Bangladesh, nonostante la loro permanenza di lunghissima data sul territorio dello Stato birmano di Rakhine. In una recente intervista al quotidiano “Nikkei”, Suu Kyi ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni della comunità internazionale per la difficilissima situazione dei rohingya. Il consigliere di Stato ha affermato che le cause della crisi dei rohingya non vanno ricercate nell’identità confessionale, ma in dinamiche economiche e sociali: lo Stato di Rakhine, ha sottolineato Suu Kyi, “è una delle aree più povere e meno sviluppate del paese”. (segue) (Inn)