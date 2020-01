Indonesia: sindacati si mobilitano contro le riforme del lavoro (2)

- I sindacati contestano però le misure allo studio del governo, che a loro dire comporteranno un danno al welfare per i lavoratori. “Chiediamo al parlamento di cancellare la legge omnibus sull’impiego”, ha dichiarato Said Iqbal, presidente della Confederazione dei sindacati dei lavoratori indonesiani. “(La riforma) Non riconosce alcuna tutela ai futuri lavoratori, ai lavoratori neoassunti e ai giovani che entreranno a far parte della forza lavoro”, ha dichiarato il leader sindacale. L’amministrazione presidenziale conta su una rapida approvazione del disegno di legge da parte del parlamento, controllato per circa i due terzi dalla coalizione di governo. L’unica incognita è rappresentata dalla determinazione del presidente Widodo, a fronte della crescente opposizione pubblica. (segue) (Fim)