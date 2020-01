Taiwan: disoccupazione si attesta al 3,73 per cento nel 2019

- Il tasso di disoccupazione di Taiwan si è attestato al 3,73 per cento nel 2019, in aumento di 0,02 punti percentuali rispetto al 2018, secondo l'agenzia statistica dell'isola. Il tasso di disoccupazione tra i laureati si è attestato al 5,3 per cento nel 2019, il più alto tra tutti i gruppi in tutti i contesti educativi, ha detto l'agenzia in un comunicato stampa. Tra tutte le fasce d'età, le persone di età compresa tra 20 e 24 anni hanno riportato il più alto tasso di disoccupazione: 12,27 per cento nel 2019. Seguono i giovani di età compresa tra 15 e 19 anni, per i quali il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,22 per cento. Un totale di 446 mila persone sono state registrate come disoccupate in tutta Taiwan nel 2019, circa seimila in più rispetto al 2018, con un aumento dell'1,22 per cento. Il tasso di disoccupazione dell'isola a dicembre è sceso di 0,06 punti percentuali rispetto a novembre, al 3,67 per cento. Un totale di 439 mila persone sono state registrate come disoccupate in tutta Taiwan a dicembre, circa ottomila in meno rispetto al mese precedente, con un calo dell'1,78 per cento.(Cip)