Cina-Germania: telefonata Xi-Merkel in vista del Capodanno lunare cinese

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e il cancelliere tedesco Angela Merkel si sono scambiati saluti nel corso di una conversazione telefonica in vista del Capodanno lunare cinese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Merkel si è congratulata con Xi e il popolo cinese per il nuovo anno lunare, augurando buona fortuna e felicità ai cittadini di quel paese. Xi ha sottolineato che quest'anno sarà fra i più punti importanti nell'agenda politica tra Cina e Germania, nonché tra Cina e Unione Europea. Il leader cinese ha affermato che è necessario che le due parti mantengano una stretta comunicazione e promuovano insieme lo sviluppo delle relazioni bilaterali verso nuovi traguardi. Xi ha sottolineato che Cina e Germania hanno assunto importanti responsabilità in un contesto di crescente turbolenza globale, e la loro cooperazione è andata oltre l'ambito bilaterale. (segue) (Cip)