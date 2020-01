Cina-Germania: telefonata Xi-Merkel in vista del Capodanno lunare cinese (2)

- "La Cina attribuisce sempre grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Germania, e spera che i due paesi diventino sempre più partner di cooperazione, possano contare sull'altro e trascendere le differenze ideologiche. La cooperazione economica e commerciale della Cina con i paesi interessati non influirà sugli interessi degli altri suoi partner commerciali, tra cui Europa e Germania", ha affermato Xi. Il presidente cinese ha rimarcato che Pechino è disposta a fare ulteriori piani con Berlino per incrementare la cooperazione bilaterale in settori quali economia, commercio, scienza e tecnologia e scambi interpersonali, e ha inoltre espresso la speranza che la Germania continui a creare un buon ambiente per le imprese cinesi che investono in territorio tedesco. "La Cina è pronta a rafforzare la comunicazione con la Germania sulla lotta ai cambiamenti climatici e su questioni di governance economica globale come la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio", ha aggiunto il leader cinese. (segue) (Cip)