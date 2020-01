Corea del Sud: ex premier Lee si candiderà alle prossime elezioni

- L’ex primo ministro della Corea del Sud Lee Nak-yon ha annunciato oggi di aver accettato l’offerta del Partito democratico di candidarsi alle prossime elezioni generali nell’importante circoscrizione di Jongno, nel centro di Seul. Lee, ex giornalista e parlamentare al quarto mandato, ha recentemente ripreso la sua carriera politica. Nel 2014 era stato eletto governatore provinciale, per poi servire come primo ministro all’inizio dell’amministrazione del presidente Moon Jae-in, da maggio 2017 sino allo scorso 14 gennaio. Il presidente del Partito democratico ha recentemente proposto a Lee di candidarsi nella circoscrizione attualmente detenuta dal successore di Lee alla carica di premier, Chung Sye-kyun. L’offerta include la co-direzione del comitato per le elezioni del partito assieme a Lee.(Git)