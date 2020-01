Cina: coronavirus, governo intensifica coordinamento produzione e distribuzione mascherine

- La Cina ha avviato il coordinamento di emergenza della produzione di maschere per soddisfare la crescente domanda causata dalla diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato ieri il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il ministero ha riferito sapere che sta lavorando con le autorità locali per coordinare i produttori locali di maschere per accelerare la produzione in tutte le regioni del paese. Nel frattempo, il ministero ha esortato i dipartimenti locali a predisporre forniture di emergenza ai fini della prevenzione e del controllo delle epidemie, per garantire la produzione e l'offerta. Il ministero ha anche assunto iniziative per garantire la produzione e la fornitura di inventario di medicinali e materiali necessari per la prevenzione e il controllo delle malattie da lunedì scorso.(Cip)