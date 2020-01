Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, giovedì 23 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2604m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nuova giornata di bel tempo prevalente sulle regioni di Nordovest, seppur con annuvolamenti in risalita dalla Liguria verso il Piemonte, che temporaneamente potranno coprire il cielo. Temperature in lieve rialzo sia nelle minime che nelle massime, con ventilazione debole salvo un po' di tramontana sulla Liguria centrale. (Rpi)