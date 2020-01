Cina: coronavirus, Wuhan ha sospeso tutti i servizi di trasporto (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi il virus si è diffuso sino a Pechino e alla provincia cinese meridionale di Guangdong, e i primi casi di soggetti infetti in arrivo dalla Cina sono stati segnalati dalle autorità di Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e Taiwan. Sino a domenica, 170 persone sono state ricoverate a Wuhan, nove delle quali in condizioni critiche. 727 degli 817 soggetti a stretto contatto con gli individui infetti sono stati dimessi dopo un periodo di osservazione medica. Non è ancora chiaro il livello di trasmissibilità del virus: le autorità sanitarie cinesi hanno confermato almeno due casi di trasmissione diretta tra individui, entrambi nel Guangdong: in entrambi i casi, i soggetti sono stati infettati da familiari che avevano viaggiato nell’area di Wuhan. Secondo un portavoce dell’Oms a Manila, le informazioni analizzate sinora indicano una trasmissibilità del virus limitata ,e per il momento il tasso di mortalità appare inferiore a quello dell’11 per cento della Sars. (segue) (Cip)