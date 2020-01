Filippine: crescita pil rallenta ai minimi da otto anni nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia delle Filippine ha conseguito nel 2019 la crescita più contenuta da otto anni a questa parte, per effetto dei ritardi nell’approvazione della legge di bilancio e delle ricadute delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il prodotto interno lordo (pil) del paese asiatico ha esibito una accelerazione nel quarto trimestre dello scorso anno (più 6,4 per cento) grazie all’aumento dei consumi coinciso con le festività natalizie; ciò non è però bastato a raggiungere l’obiettivo di crescita annua del 6 per cento, che pure il governo aveva già rivisto al ribasso rispetto a precedenti e più ambiziose previsioni. La crescita per l’intero 2019 si è fermata al 5,9 per cento, il tasso di espansione più basso dal 2011, quando l’economia filippina era cresciuta soltanto del 3,7 per cento. (segue) (Fim)