Cina-Francia: telefonata Xi-Macron in vista del Capodanno cinese

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e il suo omologo francese, Emmanuel Macron, si sono scambiati saluti nel corso di una conversazione telefonica in vista del Capodanno lunare cinese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Macron ha augurato a Xi e al popolo cinese un felice Festival di primavera. "L'anno 2019 ha visto lo sviluppo di alto livello delle relazioni Cina-Francia", ha detto Xi, sottolineando che le reciproche visite nei rispettivi paesi hanno inaugurato un nuovo capitolo nei legami bilaterali, e che gli accordi raggiunti sono stati ben attuati. "Sono pronto a lavorare insieme anche nel nuovo anno per mantenere lo sviluppo di alto livello dei legami Cina-Francia", ha affermato il presidente cinese. Xi si è detto disposto a mantenere una comunicazione regolare e uno scambio di opinioni costante con Macron su importanti questioni di reciproco interesse. Il leader cinese ha inoltre esortato i due paesi ad accelerare l'attuazione del consenso raggiunto dai due in materia di cooperazione pratica, e a promuovere una cooperazione vantaggiosa in settori quali l'energia nucleare civile, la scienza e la tecnologia, l'industria e l'aerospazio, e preparare bene l'Anno della cultura e del turismo 2021 Cina-Francia. (segue) (Cip)