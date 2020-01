Cina-Francia: telefonata Xi-Macron in vista del Capodanno cinese (2)

- "Il mercato cinese è aperto a tutto il mondo e continuerà sicuramente ad essere aperto all'Europa e alla Francia", ha affermato Xi. Le due parti, ha aggiunto, dovrebbero migliorare la comunicazione e il coordinamento in materia di affari internazionali e sostenersi a vicenda nell'ospitare il Congresso mondiale sulla conservazione e il quarto vertice 'One Planet' in Francia, e la 15ma riunione della Conferenza delle parti (Cop 15) alla Convenzione sulla diversità biologica in Cina. Dovrebbero inoltre approfondire la comunicazione e il coordinamento sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, e mantenere congiuntamente la riforma nella giusta direzione, ha aggiunto il presidente cinese. Xi ha rimarcato che quest'anno la Cina e l'Unione Europea celebreranno il 45mo anniversario dei legami diplomatici, e che le due parti condurranno una serie di importanti programmi di scambio. Xi ha espresso la speranza che Cina e Ue raggiungano quanto prima un accordo di investimento di alto livello e si uniscano per sostenere il multilateralismo e il libero scambio, migliorare la governance globale, costruire un'economia mondiale aperta e affrontare i cambiamenti climatici e altre sfide globali. (segue) (Cip)