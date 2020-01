Cina-Francia: telefonata Xi-Macron in vista del Capodanno cinese (3)

- Da parte sua, Macron ha affermato che quest'anno è di grande importanza sia per i legami Francia-Cina che per le relazioni Ue-Cina. Il presidente cinese ha detto che la Francia spera di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con la Cina su questioni quali i cambiamenti climatici, la biodiversità e la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio. Macron ha ribadito che sulla questione del 5G la Francia non adotterà misure discriminatorie nei confronti di una specifica nazione o società e sarà pronta a mantenere le comunicazioni con la parte cinese. Ha inoltre espresso l'auspicio che i negoziati sull'accordo di investimento Ue-Cina raggiungano quanto prima progressi. In merito all'emergenza della polmonite causata da coronavirus, Macron ha affermato che la Francia sostiene la Cina ed è disposta a rafforzare la cooperazione sanitaria con la parte cinese. (segue) (Cip)