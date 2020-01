Cina-Francia: telefonata Xi-Macron in vista del Capodanno cinese (4)

- Xi ha ribadito che in risposta all'emersione del virus la Cina ha adottato misure severe in materia di prevenzione, controllo e trattamento e ha rilasciato informazioni pertinenti al pubblico e ha aggiornato tempestivamente l'organizzazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché i paesi e le regioni pertinenti. La Cina, ha aggiunto Xi, è disposta a collaborare con la comunità internazionale per affrontare efficacemente la diffusione della malattia e mantenere la sicurezza sanitaria globale. I due capi di stato si sono inoltre scambiati opinioni sulla questione nucleare dell'Iran. (Cip)