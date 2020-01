Giappone: commercio estero in calo nel 2019 per la prima volta in tre anni (4)

Tokyo, 23 gen 05:55 - (Agenzia Nova) - Il governo del Giappone ha concluso a dicembre la definizione di un pacchetto di misure di stimolo da 26mila miliardi di yen (239 miliardi di dollari), con l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale in un contesto di preoccupante rallentamento dell'economia globale, e a seguito dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto scattata lo scorso ottobre. Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha dichiarato durante un incontro di governo a porte chiuse che il pacchetto di misure è necessario a contrastare "i rischi economici ribassisti". La misura è la prima nel suo genere adottata dal Giappone nell'arco degli ultimi tre anni, e giunge in un contesto di debolezza causato dal conflitto commerciale Usa-Cina e dall'aumento della tassazione sui consumi nel paese. (segue) (Git)