Giappone: commercio estero in calo nel 2019 per la prima volta in tre anni (5)

Tokyo, 23 gen 05:55 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro Abe ha chiesto al suo esecutivo di studiare misure di stimolo per sostenere l'economia colpita da una serie di recenti disastri naturali, e per sostenere la crescita oltre le Olimpiadi estive di Tokyo in programma il prossimo anno. Abe spera che una iniezione di spesa possa bilanciare gli effetti delle tensioni commerciali e dell'insicurezza economica su scala globale. Una priorità del governo sarà la ricostruzione delle aree colpite dal supertifone Hagibis, abbattutosi sul Giappone centrale questo mese. Tra le proposte figura anche il rafforzamento dell'intero sistema di dighe, argini, chiuse e altri sistemi di controllo degli allagamenti. (segue) (Git)