Giappone: commercio estero in calo nel 2019 per la prima volta in tre anni (8)

Tokyo, 23 gen 05:55 - (Agenzia Nova) - La fiducia delle principali aziende della manifattura giapponese ha registrato un calo per il quarto trimestre consecutivo tra ottobre dicembre: si tratta del declino più lungo dalla crisi di Lehman, secondo l’ultimo sondaggio Tankan pubblicato dalla Banca del Giappone nella mattinata di venerdì. L’indice della fiducia delle grandi imprese manifatturiere è sceso a zero, mentre nel periodo luglio-settembre si era attestato a più cinque. Il dato relativo al quarto trimestre 2019 è il peggiore dal 2013, ed inferiore alle previsioni degli economisti. La fiducia tra le maggiori aziende non manifatturiere del Giappone è calata a sua volta di un punto, a più 20. La relativa resilienza dell’indice relativo al settore dei servizi ha sorpreso gli analisti: Yuichi Lodama, capo economista di Meiji Yasuda Life Insurance, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” che “l’indice Tankan dimostra che l’economia domestica mantiene la sua resilienza a dispetto dell’ambiente dell’export”. (segue) (Git) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La fiducia delle principali aziende della manifattura giapponese ha registrato un calo per il quarto trimestre consecutivo tra ottobre dicembre: si tratta del declino più lungo dalla crisi di Lehman, secondo l’ultimo sondaggio Tankan pubblicato dalla Banca del Giappone nella mattinata di venerdì. L’indice della fiducia delle grandi imprese manifatturiere è sceso a zero, mentre nel periodo luglio-settembre si era attestato a più cinque. Il dato relativo al quarto trimestre 2019 è il peggiore dal 2013, ed inferiore alle previsioni degli economisti. La fiducia tra le maggiori aziende non manifatturiere del Giappone è calata a sua volta di un punto, a più 20. La relativa resilienza dell’indice relativo al settore dei servizi ha sorpreso gli analisti: Yuichi Lodama, capo economista di Meiji Yasuda Life Insurance, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” che “l’indice Tankan dimostra che l’economia domestica mantiene la sua resilienza a dispetto dell’ambiente dell’export”. (segue) (Git)