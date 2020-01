Imprese. Huawei accumula scorte in vista di possibile bando forniture Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei, ha accelerato l’accumulo di forniture estere sufficienti a garantire il ciclo produttivo del suo business core di sistemi di telefonia mobile per un anno, nel timore di nuove sanzioni tecnologiche statunitensi che potrebbero giungere già il mese prossimo. Huawei e i suoi fornitori temono che Washington si appresti a varare una vera e propria “quarantena tecnologica” ai danni dell’azienda cinese, giudicata un rischio per la sicurezza nazionale a causa sella sua vicinanza al governo cinese. Fonti aziendali citate dal quotidiano “Nikkei” riferiscono che Huawei ha assegnato un bilancio di ben 70 miliardi di dollari all’acquisizione globale, dando priorità all’inventario per i router 4G e 5G, gli switch e le stazioni base, più che agli smartphone, meno dipendenti dalla componentistica non cinese. (segue) (Cip)