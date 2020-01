Imprese. Huawei accumula scorte in vista di possibile bando forniture Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, Ren Zhengfei, sospetta che gli Stati Uniti intendano intraprendere ulteriori azioni contro l'azienda. Ren, intervenuto martedì 21 gennaio al Forum economico mondiale di Davos (Wef) ha dichiarato: "Abbiamo destinato centinaia di miliardi al nostro 'piano B', ed è per questo che possiamo resistere alla prima ondata di attacchi statunitensi". Il governo degli Stati Uniti ha inserito Huawei nella lista nera del dipartimento del Commercio delle aziende che rappresentano un rischio potenziale per la sicurezza nazionale. La lista nera ha impedito ad alcune società statunitensi di fornire software e hardware alla società cinese. Huawei rischia anche di non potersi più rifornire da Google, le cui app come YouTube hanno smesso di apparire sugli smartphone Huawei. (segue) (Cip)