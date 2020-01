Imprese. Huawei accumula scorte in vista di possibile bando forniture Usa (3)

- La mancanza di app di Google ha comportato un calo delle vendite degli smartphone di Huawei, soprattutto in Europa. Ma il divieto degli Stati Uniti ha anche agito come una grande pubblicità per Huawei in Cina, dove Huawei domina il mercato degli smartphone senza alcun segnale di una inversione di tendenza. In risposta agli attacchi degli Stati Uniti, Huawei ha divulgato alcuni prodotti inclusi nel cosiddetto "piano B" che possono essere utilizzati per sostituire parti degli Stati Uniti, tra cui Huawei Mobile Services (Hms), in sostituzione della sua controparte Google. (segue) (Cip)